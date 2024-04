Tchad : L'histoire bouleversante d'une jeune femme brûlée par sa belle-famille à Pala

Cette épreuve consistait à plonger sa main dans de l’eau bouillante pour en retirer une cuillère et de l’argent. Malheureusement, Blandine s’est brûlée la main droite lors de cette épreuve, mais cela n’a pas suffi à convaincre sa belle-famille de son innocence. Elles l’ont ensuite forcée à immerger à nouveau sa main, aggravant ainsi ses blessures.



Heureusement, la mère de Noudji Miré Clémence est intervenue et a porté l’affaire devant les autorités. Désormais entre les mains du parquet, cette affaire doit être traitée conformément à la loi. Le procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Pala, Mahamat Abdou Issa, a souligné que personne ne devrait se faire justice soi-même. Il est essentiel que les responsables soient jugés équitablement et que la violence contre les femmes soit combattue avec fermeté.