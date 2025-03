Tchad : L'hôpital provincial de Sarh inauguré, un pas de plus vers l'amélioration de la santé des populations

Ce vendredi 14 mars 2025, le ministre de la santé publique et de la prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a inauguré l’hôpital provincial de Sarh. Cet événement marque une étape significative dans l'amélioration des infrastructures sanitaires de la province du Moyen-Chari.

Engagement des Autorités Le délégué du gouvernement auprès de la province, Abderamane Ahmat Borgo, a souligné que cette cérémonie est une preuve tangible de la volonté politique des plus hautes autorités à assurer le bien-être sanitaire de la population. Il a également salué le leadership du ministre de la santé et remercié la coopération Suisse pour son soutien dans ce projet.

Apport de la Coopération Suisse Au nom de la coopération suisse, Kladoumadji Berinan a déclaré que la réfection de l’hôpital provincial est un signe de l’excellence de la coopération, illustrant l'engagement de la Suisse aux côtés du Tchad pour soutenir sa politique de santé. Il a également mentionné que l'hôpital a été doté d’équipements médicaux techniques pour renforcer le plateau technique.

Vision du Ministère de la Santé Lors de son allocution, le ministre a expliqué la vision du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno pour une couverture sanitaire large, durable, de qualité et équitable. Il a insisté sur le fait que la modernisation du système de santé est une priorité pour les autorités du pays, soulignant leur engagement à rendre le secteur de la santé plus résilient.

Actions pour Réduire la Mortalité Le ministre a également abordé la question de la réduction du taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile, rappelant aux sages-femmes le soutien du gouvernement. L'adoption par le conseil des ministres d'un projet de loi portant création de l’ordre national des sages-femmes du Tchad est une preuve tangible de cette volonté d'amélioration.

Appel à la Sensibilisation Enfin, Dr Abdelmadjid Abderahim a exhorté le corps soignant à faire preuve de professionnalisme dans leur service à la population. Il a également appelé les leaders religieux et traditionnels à sensibiliser les communautés sur l’importance de la fréquentation des structures sanitaires pour garantir un meilleur accès aux soins de santé.