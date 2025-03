ANALYSE Tchad : L'inefficacité de la loi face à la recrudescence des violences sexuelles sur les mineurs ?

Alwihda Info | Par Témandang Gontran - 3 Mars 2025



Malgré les avancées législatives visant à protéger les enfants et à promouvoir l'égalité des sexes, le Tchad est confronté à une recrudescence alarmante de violences sexuelles sur mineurs en ce début d'année 2025. Cette situation soulève des questions quant à l'efficacité des lois existantes et à la capacité du gouvernement à les faire appliquer.



Malgré des progrès notables dans l'élaboration et l'adoption de textes législatifs visant à promouvoir l'égalité des sexes et à lutter contre la discrimination, la situation des violences sexuelles sur les mineurs au Tchad demeure alarmante. La constitution, qui reconnaît la promotion du genre et de la jeunesse comme essentiels pour l'égalité entre hommes et femmes, ne semble pas suffire face à la recrudescence de ces actes.

Objectifs de Développement Durable L'objectif 5.2 des Nations Unies vise à éliminer toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles, y compris la traite et l'exploitation sexuelle. Cependant, les récents cas d'abus sexuels sur des mineurs mettent en question l'atteinte de cet objectif. Par exemple : 22 janvier 2025 : Une fille de 10 ans violée par un homme de 40 ans à Pala.

: Une fille de 10 ans violée par un homme de 40 ans à Pala. 21 janvier 2025 : Un bébé de 10 mois victime de viol à Moundou et tué, avec les yeux enlevés.

: Un bébé de 10 mois victime de viol à Moundou et tué, avec les yeux enlevés. 22 janvier 2025 : Un garçon de 8 ans violé à Moundou.

: Un garçon de 8 ans violé à Moundou. 15 janvier 2025 : Une fille d'environ 18 ans violée par un commandant de police à Amtoukouin, N'Djamena. Ces événements révèlent de graves lacunes dans l'application de la loi n°1885/2023 portant réglementation des structures de protection des enfants et soulignent la nécessité d'une stricte mise en œuvre des lois existantes.

État des Lieux Le rapport d'examen national volontaire des objectifs de développement durable (ODD) 2024 indique que le mariage d'enfants est encore courant. En 2019, 24,2 % des femmes âgées de 20 à 24 ans étaient mariées ou en couple avant l'âge de 15 ans, et 60,6 % avant l'âge de 18 ans. Ces données montrent la persistance de pratiques néfastes, malgré les efforts coercitifs du gouvernement.

Nécessité d'Actions Concrètes La situation actuelle nécessite une réaction urgente et déterminée du gouvernement tchadien. Il doit : Renforcer l'application des lois existantes , notamment la loi sur la protection des enfants.

, notamment la loi sur la protection des enfants. Adopter des mesures concrètes pour mettre en œuvre le plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité.

