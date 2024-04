Tchad : L’octroi de crédits d’une valeur de 24 300 000 aux jeunes promoteurs de la province du Barh El Gazel

L'objectif de cette initiative était de soutenir l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Au total, vingt jeunes promoteurs ont reçu des chèques d'une valeur totale de 24 300 000 FCFA. Par ailleurs, 49 stagiaires ont bénéficié du Programme d'Appui aux Diplômés sans Expérience (PADE) en étant insérés dans différentes institutions de la province.



Les discussions lors de la cérémonie ont également porté sur les opportunités et les conditions d'accès aux crédits de l'ONAPE. Des échanges ont eu lieu avec les chefs traditionnels, les personnes en situation de handicap, y compris les jeunes, ainsi que les organisations qui les représentent. L'objectif de ces échanges était de mieux comprendre les besoins spécifiques des bénéficiaires et d'adapter les programmes en conséquence. Cette initiative vise à encourager l'entrepreneuriat, à favoriser l'insertion professionnelle et à promouvoir l'autonomie financière des jeunes, des personnes handicapées et des femmes de la province du Barh El Gazel.