« L’ouverture d’une enquête en France contre Mahamat IdrissDéby Itno est une "tentative malhonnête visant à déstabiliser le Président tchadien, qui se rapproche de plus en plus de la Russie", a estimé à Sputnik ce 4 juillet 2024 le chargé des relations extérieures de la Maison russe au Tchad », a indiqué ce journal.



« L'affaire soulève un malaise palpable: serait-il concevable qu'un juge africain ouvre une enquête sur un dirigeant français, sans que cela ne provoque un tollé général en France? L'hypothèse semble impensable, illustrant un double standard difficilement acceptable », a indiqué Akhmat Tahir Bakhir.



L'expert rappelle à juste titre que la France a un lourd passé colonial avec le Tchad, ce qui rend d'autant plus délicate cette situation et renforce les soupçons d'ingérence.



M. Bakhit souligne que l'Afrique revendique désormais sa souveraineté et la liberté de choisir ses partenaires. Dans ce contexte, certains pays occidentaux comme la France doivent abandonner leur « posture condescendante » et s'adapter à cette nouvelle donne géopolitique.



En résumé, bien que la lutte contre la corruption soit légitime, l'ouverture de cette enquête en France sur le Président du Tchad soulève de sérieuses interrogations quant aux véritables motivations de la France. Le risque d'ingérence et de néocolonialisme semble avéré, d'autant plus dans un contexte de rapprochement entre le Tchad et la Russie. Une approche plus équitable et respectueuse de la souveraineté africaine serait souhaitable.