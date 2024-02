TCHAD Tchad : La Banque Africaine de Développement soutient l'accès à l'eau potable

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 5 Février 2024



La Banque Africaine de Développement (BAD) et le Fonds Africain de Développement (FAD), en partenariat avec le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement, ont récemment signé des accords de financement pour deux importants projets hydrauliques au Tchad. Ces projets ont été annoncés lors d'une cérémonie officielle en présence du Ministre de l'Économie.

Le premier projet, intitulé "Mise en valeur des grès de Nubie pour la résilience au changement climatique" (NUREC), bénéficiera d'un financement total s'élevant à 4 461 267 858 FCFA. Ce projet vise à améliorer la résilience des populations locales face aux effets néfastes du changement climatique, notamment en ce qui concerne l'accès à l'eau potable. Grâce à ce financement, des infrastructures modernes d'approvisionnement en eau seront construites dans les provinces de L'Ennedi Est, Mandoul, Moyen-Chari, Mayo-Kebbi Est, Mayo-Kebbi Ouest, Salamat et Sila.



Le second projet financé par la BAD et le FAD est le "Programme d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement en Milieux Semi-Urbains et Ruraux" (PAEPA-SU MR), phase 2. Ce projet recevra un montant total estimé à 22 660 236 001 FCFA. Son objectif principal est également d'améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones semi-urbaines et rurales du pays. Des infrastructures adaptées seront mises en place pour garantir un approvisionnement fiable et sûr en eau potable dans ces régions.



Ces accords de financement témoignent de l'engagement continu de la BAD et du FAD à soutenir le développement socio-économique du Tchad. En améliorant significativement l'accès à une ressource vitale telle que l'eau potable, ces projets contribueront non seulement au bien-être quotidien des populations locales mais également à leur développement durable.



L'accès limité à une eau propre constitue encore aujourd'hui un défi majeur dans plusieurs régions africaines. Au Tchad notamment où près d'un tiers de la population n'a pas accès a une source fiable d'eau potable selon les données publiées par les Nations Unies. Cela entraîne souvent des conséquences sanitaires graves telles que la propagation maladies hydriques ou diarrhée qui touchent principalement enfants.



Cependant grâce aux efforts concertés entre gouvernement tchadien, la Banque Africaine De Développement Et Le Fonds Africain De Développement, il y a eu une augmentation significative du taux actuel couverture globale atteint environ. Malgré cela il reste encore beaucoup travail faire afin garantir que chaque citoyen puisse accéder facilement cette ressource essentielle sans risques pour leur santé.





