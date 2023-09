TCHAD Tchad : La Banque mondiale et le HCR s’unissent pour soutenir les réfugiés soudanais et les communautés d’accueil

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 8 Septembre 2023



Ils viennent réceptionner cinq écoles construites au profit des réfugiés et communautés d'accueil à Farchana pour faciliter l’insertion sociale de ces personnes qui ont fui le conflit au Soudan.

Sous le haut patronage du gouverneur de la province du Ouaddaï, le projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil ( PARCA ), a organisé ce jeudi 07 septembre 2023 à Farchana, la cérémonie de remise officielle de cinq écoles primaires construites et de l'injection des subventions productives aux 14.090 bénéficiaires dans la province du Ouaddaï. Plus de 14000 ménages sélectionnés et formés par le projet, ont reçu chacun, une somme de 100.000 FCFA leur permanent d'entreprendre ainsi, des activités génératrices de revenus.



Il faut souligné que c’est dans le cadre de la réponse immédiate que la Banque mondiale en partenariat avec le gouvernement et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR) fournissent des transferts monétaires d'urgence afin de soutenir économiquement les ménages refugiés ainsi que les populations d’accueil et facilitent l’accès à l’éducation et aux services de santé à travers le projet de soutien aux réfugiés et aux communautés d'accueil (PARCA) qui a ainsi aidé 70 000 familles. Par ailleurs, l'UNHCR a relocalisé 43% des réfugiés de zones frontalières spontanées vers des camps existants ou nouvellement établis.



Le chef de canton Molou, Salim Fadoul Doutoum, a indiqué que la population du Ouaddaï et celle des 227 villages bénéficiaires, unissent leurs voix à la sienne pour remercier la Banque mondiale pour son appui au PARCA, pour toutes ses réalisations qui ont contribué à améliorer les conditions de vie des populations. Le Coordonnateur national du PARCA, Dr Japhet Doudou Beindjila, a indiqué que le PARCA intervient dans la province du Ouaddaï essentiellement dans quatre camps à savoir Farchana, Treguine, Brejing et Gaga. Il intervient également dans 27 villages des populations hôtes vivant dans un rayon de 25 km autour de camps. Selon lui, les réalisations du PARCA dans la province du Ouaddaï se chiffrent à ce jour à environ 10.800.000.000 de FCFA.





Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Souleymane, a appelé la banque mondiale à revoir à la hausse, l'enveloppe et le prolongement dudit projet dans le temps afin d'accompagner les efforts du gouvernement en matière de prise en charge des nouveaux réfugiés. Pour sa part, la Directrice générale des opérations de la banque mondiale, Anna Bjerde, a souligné que sa présence à cette cérémonie d'inauguration consiste à voir les réalisations tangibles du PARCA . " Pour moi, une des choses les plus importantes est l'éducation afin que les enfants aient un endroit où apprendre. Nous avons aussi une composante de transfert monétaire permettant aux bénéficiaires et communautés, d'avoir quelque chose qui leur permettra d'investir et de pouvoir produire", a-t-elle martelé.



Le ministre de la Prospective économique et des partenariats internationaux, Moussa Batraki, de son côté, reconnaît les efforts consentis par les humanitaires, les ONG locales avec le système des Nations-Unies qui selon lui, ont permis de sauver des vies humaines. Il invite les acteurs et partenaires au développement de penser au delà de sauver des vies car il s'agit selon lui, de constituer des économies locales, de faire en sorte que les populations de ces régions qui reçoivent les réfugiés puissent continuer à les recevoir, et à percevoir des moyens nécessaires permettant leur survie.



Avec un peu plus d’un million de réfugiés recensés, le Tchad est le cinquième pays d'accueil de réfugiés au monde par habitant. La crise au Soudan voisin contribue à la forte augmentation de déplacements forcés vers le Tchad avec 400 000 nouveaux arrivants depuis le 15 avril 2023, date du début du conflit au Soudan.

La directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Anna Bjerde, et le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, qui ont entamé une visite conjointe au Tchad du 6 au 8 septembre 2023, visiteront des camps de réfugiés à l’est du pays pour échanger avec les populations déplacées et les communautés d’accueil, et pouvoir ainsi mieux adapter la réponse de la Banque mondiale, du HCR et des autres partenaires de développement à cette crise.







Dans la même rubrique : < > Tchad : Pala accueille un atelier portant sur les systèmes alimentaires Tchad : lancement de la Semaine Nationale des Arbres 2023 à Mongo Tchad : La liste définitive des admis à l’EAMAC Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)