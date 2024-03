Tchad : La Banque mondiale tient sa revue conjointe de la performance du portefeuille

Pour le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, Mahamat Assouyouti Abakar, lançant l'atelier : "Comme vous le savez, l’année 2023 a été une année difficile pour notre pays sur le plan macroéconomique, social et humanitaire.



Cette revue conjointe de la Banque mondiale vise à améliorer les performances du portefeuille des projets financés par la banque. À cet effet, elle permettra d’évaluer l’état d’exécution des recommandations, d’analyser les goulots d’étranglement qui entravent la mise en œuvre efficiente et efficace du projet programme, et de proposer des pistes de solutions concrètes à l’attention du gouvernement et de la Banque mondiale sur les axes de réflexion", a précisé Mahamat Assouyouti Abakar.