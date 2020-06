Tchad : La CASCIDHO à pied d’œuvre contre le coronavirus

C’est par une cérémonie qui a réuni ses membres que la Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l’Homme (CASCIDHO) a lancé ce mercredi la phase II d'une campagne de sensibilisation de proximité contre la Covid-19 au Tchad.



Les agents sensibilisateurs, formés et surnommés pour la circonstance ‘’les jeunes militants des droits de l’Homme contre la Covid 19’,’ ont fait le tour des ménages pour transmettre aux familles les messages de prévention, de vigilance et de protection contre cette terrible maladie, dans les quartiers de N'Djamena.



« À travers cette stratégie pédagogique de sensibilisation, nous entendons par des informations simples, utiles et capitales, éduquer nos concitoyens à se prémunir des outils nécessaires pour mettre définitivement un terme à la chaine de contamination et combattre individuellement et collectivement cette pandémie dans notre pays », a martelé Mahamat Digadimbaye, le Coordonnateur National de la CASCIDHO.



Mahamat Digadimbaye, en s’adressant à la population, l’appelle à un engagement responsable, discipliné et citoyen, dans le strict respect des mesures barrières. Ce qui lui permettra de vaincre définitivement la Covid-19, lance-t-il. Ce sont des gestes simples mais qui sauvent, selon lui.



Cette campagne qui a eu lieu dans le 9ème arrondissement, grâce à l’appui du sous-comité de gestion de crise sanitaire, sera étendue dans aux autres arrondissements de la ville de N’Djaména dans les prochains jours.