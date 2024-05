Tchad : La CEEAC félicite Mahamat Idriss Deby Itno « pour sa brillante élection »

Dans cette lettre, la CEEAC a également tenu à féliciter les autorités tchadiennes de transition, toutes les institutions impliquées dans l'organisation du scrutin du 06Mai 2024 ainsi que le peuple tchadien pour sa maturité politique, exprimée à travers un processus électoral pacifique.



Le Président de la Commission a également exhorté toutes les parties prenantes tchadiennes à s'investir sans réserve dans la préservation de la paix et de la stabilité, ainsi qu'à privilégier les voies légales et pacifiques dans le règlement de tout différend relatif à l'élection présidentielle du 06 Mai.



Il est encourageant de voir que la CEEAC reconnaît et félicite le Président Mahamat Idriss Deby Itno pour son élection. Cette reconnaissance internationale renforce sa légitimité en tant que chef d'État et témoigne du respect accordé au processus électoral au Tchad.



La CEEAC souligne également l'importance de préserver la paix et la stabilité dans le pays. Dans un contexte politique souvent marqué par des tensions, il est essentiel que toutes les parties prenantes s'engagent à résoudre les différends par des moyens légaux et pacifiques. Cette approche favorisera une transition politique calme et garantira une gouvernance démocratique durable au Tchad.



En conclusion, cette correspondance de félicitation envoyée par le Président de la Commission de la CEEAC représente une reconnaissance importante pour le Président Mahamat Idriss Deby Itno ainsi que pour tout le peuple tchadien. Elle met en avant l'importance d'un processus électoral pacifique et appelle à préserver la paix et la stabilité dans le pays.