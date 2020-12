Tchad : La CELIAF renfonce les capacités des femmes du Mayo Kebbi Ouest

La Cellule de Liaison et d’Informations des Associations Féminines (CELIAF), antenne du Mayo Kebbi Ouest, renforce les capacités des femmes nouvellement alphabétisées de ses différents groupements et associations membres. Cette série de formations est basée sur la gestion des activités génératrices de revenus (AGR) d'une part, et sur la transformation des produits locaux, d'autre part.

Les participantes sont outillées sur les techniques de transformations théoriques et pratiques d'arachides en gâteaux, en croquettes ; de soja en lait, en graine de néré, en gâteaux. Elles produisent également du savon local.



Selon la présidente de l'antenne CELIAF du Mayo Kebbi Ouest, Mme Dénénoudji Rachel, l'objectif recherché est de permettre aux femmes de produire, transformer certains de leurs produits agricoles localement, mais aussi et surtout, de les faire vendre et consommer partout où le besoin se fait sentir. Grâce à cela, elles peuvent être autonomes tout en luttant contre la pauvreté. Plus d'une centaine des femmes ont pris part à ces formations qui se sont déroulées encore à Gagal et dans le village Sorga.



Ces formations seront étendues dans la ville de Pala et dans les autres localités de la province, dans les prochains jours, selon Mme Dénénoudji Rachel. Ces formations de l'antenne CELIAF du Mayo Kebbi Ouest sont organisées grâce à l'appui financier de son partenaire, l’UNESCO, dans le cadre du Projet de Renforcement de l'Education et de l'Alphabétisation au Tchad (PREAT), après la création des centres d'alphabétisation au profit des femmes. Enfin, Mme Dénénoudji Rachel souhaite que les partenaires techniques et financiers mettent à la disposition des femmes formées, des matériels de travail afin d'éviter que les connaissances nécessaires reçues ne meurent dans les secrets.