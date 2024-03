Tchad: La CNDH célèbre la journée mondiale de la femme en aidant les détenues de Klessoum

Le don offert par la CNDH se compose à la fois de vivres et de produits non vivants destinés aux femmes détenues. Il vise à apporter un peu de réconfort et de soutien à celles qui se trouvent dans cette situation difficile. Madame Adoum Dagal, présidente de l’organisation du 8 mars des femmes de la CNDH, a souligné que la prison ne doit pas être considérée comme une fin en soi, mais plutôt comme une étape transitoire. Elle a exprimé sa solidarité envers les détenues et leur a adressé un message chaleureux : “Vous n’êtes pas oubliées, et bonne fête.”



La première directrice adjointe de la maison d’arrêt de Klessoum, Solkem Chantal Guerbaye, a également pris la parole. Elle a rappelé que tout individu, homme ou femme, peut se retrouver en prison, et que les femmes détenues sont particulièrement vulnérables. Elle a exprimé sa gratitude envers les femmes de la CNDH qui ont pensé à leurs sœurs détenues. Enfin, elle a encouragé d’autres organisations à suivre cet exemple et à soutenir les personnes en détention.