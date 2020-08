Tchad : La Ceni évalue le processus de révision du fichier électoral

La commission électorale nationale indépendante (Ceni) est en atelier dans ses locaux. Ledit atelier consiste exclusivement à évaluer la phase pilote de révision du fichier électoral.



La phase pilote a été lancée il y a deux semaines dans quatre régions du pays à savoir Kouba, Bitkine, Bébédjia et N’Djamena. Elle a consisté principalement à enrôler quelques électeurs afin d’évaluer l’efficacité du logiciel.



Il s’agit de jauger notamment la performance des kits (leur capacité d’enregistrement journalière) et la capacité des agents enrôleurs. Le dernier détail non des moindres à prendre en considération dans le processus électoral reste l’application des mesures sanitaires par ces temps du redoutable coronavirus.



A l’issue de l'atelier, les dysfonctionnements et les forces de la phase pilote seront exposés. Grâce aux expériences et échanges des experts, la qualité et la fiabilité du processus seront “renforcées avant le passage aux prochaines étapes’’, précise le président de la Ceni, Kodi Mahamat Bam.



L’atelier dure deux jours.