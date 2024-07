Tchad : La Centrale de Denali bientôt prête à injecter 32 MW sur le réseau électrique

Le ministre de l'Eau et de l'énergie, Passalé Kanabé Marcelin, s'est rendu ce jeudi 18 juillet 2024, sur les chantiers de construction de la centrale de Denali, située à Djarmaya. Cette visite s'est déroulée en présence du directeur général de la SNE et ainsi que celui de la raffinerie de Djarmaya. Le ministre était venu constater de visu, l'évolution des travaux de cette centrale qui devrait injecter 32 MW sur les réseaux électriques de la SNE. Les travaux ayant connu un retard pour diverses raisons, ont démarré en 2021, et devront s'achever d'ici mi-septembre , date à laquelle la centrale pourra contribuer à alimenter N'djamena en énergie électrique.



Le ministre Passalé Kanabé Marcelin s'est dit satisfait de l'évolution des travaux et a également exprimé son optimisme quant à la capacité de cette centrale à pouvoir injecter les 32MW sur les réseaux électriques de la SNE, et ceux dans le délai requis. " Cela nous permettra d'affronter la première canicule prévue à partir du mois d'octobre. Pour Denali, il n'y a pas d'excuses car cette centrale préoccupe les plus hautes autorités notamment le Président de la République", a-t-il indiqué. Le ministre a expliqué que l'objectif à court terme est d'atteindre 200 MW dans la ville de N'djamena lors de la grande période de canicule.



Il est à noter que le délai d'exécution des travaux, prévu initialement pour 15 mois, n'ont pas été honorés à cause de quelques retards connus lors des travaux. Ainsi, la construction de ce précieux ouvrage, traduit la ferme volonté des autorités tchadiennes à garantir un accès équitable en l'électricité au bénéfice des populations.