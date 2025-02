TCHAD Tchad : La Chine offre 1560 tonnes de riz pour soutenir les populations vulnérables

Alwihda Info | Par Témandang Gontran - 28 Février 2025



La République populaire de Chine a offert 1560 tonnes de riz au Tchad pour soutenir les populations vulnérables et renforcer la sécurité alimentaire.



Une cérémonie officielle a eu lieu pour la signature de l'acte de remise d'un don de 1560 tonnes de riz offert par le gouvernement de la République Populaire de Chine, représenté par l'ambassadeur Wang Xining, au gouvernement tchadien. Ce don vise à soutenir les populations vulnérables et à répondre aux défis liés à l'insécurité alimentaire. Madame Zara Mahamat Issa, ministre de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, a salué ce geste significatif de la Chine. Elle a déclaré : "Ce don nous permettra de renforcer nos efforts pour accompagner les populations les plus vulnérables et répondre aux défis liés à l'insécurité alimentaire." Elle a également souligné que la République Populaire de Chine est un partenaire stratégique et fidèle du Tchad dans sa quête de bien-être social et de sécurité alimentaire.

Gestion du Don

Le don sera géré par l'Office National de Sécurité Alimentaire (ONSA), qui renforcera ainsi le stock de sécurité alimentaire, essentiel pour lutter contre les crises alimentaires.

M. Ahmat Mahamat Kosseï, directeur de l'ONSA, a précisé : "Ce don est arrivé au bon moment, cela permettra à l'ONSA d'intervenir rapidement auprès des populations en difficulté alimentaire." Il a rappelé que depuis 2014, la Chine a accordé une assistance alimentaire totale de 19 526 tonnes de riz et de blé, répartie comme suit : 5 000 tonnes de riz en 2014

5 000 tonnes de riz en 2017

5 966 tonnes en 2020

1 000 tonnes de riz et 1 000 tonnes en 2022

1 560 tonnes de riz en 2024 Perspectives de Collaboration

L'ambassadeur Wang Xining a annoncé qu'en 2025, la Chine et le Tchad signeront un nouvel accord pour un don alimentaire de même volume que celui de 2024. Il a également évoqué l'importance de collaborer avec les agriculteurs tchadiens pour améliorer la productivité agricole et atteindre l'autosuffisance alimentaire, en exploitant les vastes terres cultivables et les ressources en eau du Tchad.

La cérémonie a culminé par la remise d'un don symbolique à l'ambassadeur par la ministre, symbolisant les relations d'amitié et de coopération entre les deux nations. Ce don de riz représente non seulement une aide immédiate aux populations vulnérables du Tchad, mais également un engagement continu de la République Populaire de Chine envers le développement et la sécurité alimentaire du pays. Une cérémonie officielle a eu lieu pour la signature de l'acte de remise d'un don de 1560 tonnes de riz offert par le gouvernement de la République Populaire de Chine, représenté par l'ambassadeur Wang Xining, au gouvernement tchadien. Ce don vise à soutenir les populations vulnérables et à répondre aux défis liés à l'insécurité alimentaire.Madame Zara Mahamat Issa, ministre de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, a salué ce geste significatif de la Chine. Elle a déclaré :Elle a également souligné que la République Populaire de Chine est un partenaire stratégique et fidèle du Tchad dans sa quête de bien-être social et de sécurité alimentaire.Le don sera géré par l'Office National de Sécurité Alimentaire (ONSA), qui renforcera ainsi le stock de sécurité alimentaire, essentiel pour lutter contre les crises alimentaires.M. Ahmat Mahamat Kosseï, directeur de l'ONSA, a précisé :Il a rappelé que depuis 2014, la Chine a accordé une assistance alimentaire totale de 19 526 tonnes de riz et de blé, répartie comme suit :L'ambassadeur Wang Xining a annoncé qu'en 2025, la Chine et le Tchad signeront un nouvel accord pour un don alimentaire de même volume que celui de 2024. Il a également évoqué l'importance de collaborer avec les agriculteurs tchadiens pour améliorer la productivité agricole et atteindre l'autosuffisance alimentaire, en exploitant les vastes terres cultivables et les ressources en eau du Tchad.La cérémonie a culminé par la remise d'un don symbolique à l'ambassadeur par la ministre, symbolisant les relations d'amitié et de coopération entre les deux nations.Ce don de riz représente non seulement une aide immédiate aux populations vulnérables du Tchad, mais également un engagement continu de la République Populaire de Chine envers le développement et la sécurité alimentaire du pays.





Dans la même rubrique : < > Tchad : rectificatif du décret du 06 février portant nomination des membres du gouvernement Tchad : MGU mobilise la jeunesse pour le développement national Tchad : le délégué général du gouvernement du Kanem visite les établissements scolaires de Mao Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)