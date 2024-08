Tchad : La Coalition des femmes médiatrices pour la paix durable s’investît pour la réconciliation nationale

Dans le cadre du projet intitulé « Renforcement des capacités des médiatrices tchadiennes pour contribuer à une sortie de transition inclusive et apaisée et au processus de réconciliation nationale », la Coalition des Femmes Tchadiennes Médiatrices pour la Paix Durable, en collaboration avec l'Organisation Internationale de la Francophonie, a organisé un atelier à la Conférence Épiscopale du Tchad (CET) à Ardepdjoumal.



Le Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), tenu du 20 août au 8 octobre 2022, a réuni plus de 1 500 citoyennes et citoyens. Ce dialogue a permis de doter le pays de recommandations, de résolutions, ainsi que d'une feuille de route pour un gouvernement d'union nationale axé sur trois priorités : la défense, la sécurité, la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale ; la promotion de la bonne gouvernance et de l'État de droit ; et le retour à l'ordre constitutionnel ainsi que la refondation de l'État. Certains leaders des groupes signataires de cet accord ont été intégrés dans le gouvernement d'union nationale.



Cependant, des événements tragiques ont eu lieu le 20 octobre 2022, à la suite d'une manifestation interdite organisée par les militants du parti Les Transformateurs, qui a été violemment réprimée. Les victimes de ces violences sont estimées à plus de 300 (morts, disparus et prisonniers), selon les organisations de la société civile nationale et internationale.



En conséquence, le leader du parti Les Transformateurs a pu regagner le pays et a été nommé Premier Ministre, chef du gouvernement.



Le Gouvernement d'Union Nationale a organisé les élections le 6 mai 2024 dans un contexte socio-politique très tendu. Mahamat Idriss Déby Itno a été élu dès le premier tour avec 61 % des suffrages exprimés, tandis que Succès Masra, arrivé en deuxième position, conteste les résultats, affirmant avoir remporté le scrutin. Malgré l'organisation de ces élections, marquant le retour à l'ordre constitutionnel, l'atmosphère socio-politique et militaire au Tchad laisse présager de nombreuses instabilités, en raison des frustrations politiques et de l'absence de progrès dans la mise en œuvre des accords.



La mise en œuvre des accords de Doha et de Kinshasa tarde à se concrétiser sur plusieurs aspects. Les Tchadiens, peu impliqués dans ces processus, en connaissent mal le contenu. Les signataires accordent peu d'importance aux accords tant qu'ils tirent profit du contexte actuel. Pourtant, ces accords prévoient des solutions durables telles que le processus de Démobilisation, Désarmement et Réintégration (DDR), les réformes institutionnelles et du secteur de la sécurité, ainsi que la justice et la réparation pour les victimes, qui restent pour l'instant lettre morte.



L'objectif de l'atelier est de contribuer à la vulgarisation des deux accords de paix, afin de promouvoir le rôle des organisations de la société civile (OSC) et des femmes dans le processus de réconciliation nationale et de paix durable.



Les objectifs spécifiques de l'activité sont les suivants : faire connaître le contenu des deux accords de paix, analyser le processus et les termes des accords, proposer des actions pour impulser la mise en œuvre des accords, et définir le rôle et les responsabilités des OSC et des femmes dans la promotion de l'exécution desdits accords.



Il est important de rappeler que cet atelier d'information et d'analyse des Accords de Paix, intitulé « Renforcement des capacités des médiatrices tchadiennes pour contribuer à une sortie de transition inclusive et apaisée et au processus de réconciliation nationale », se tient du 21 au 24 août 2024 à la Conférence Épiscopale du Tchad (CET) à Ardepdjoumal.