Tchad : La Coalition provinciale pour un Tchad Uni offre un dîner de remerciement à la population d’Abéché

Le Tchad a récemment célébré la victoire du candidat de la Coalition provinciale pour un Tchad uni lors des élections présidentielles du 6 mai 2024. Cette victoire a été accueillie avec enthousiasme par la population de la Province du Ouaddaï et pour marquer cet événement historique, un dîner de remerciement a été organisé à Abéché.



Sous le patronage du président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno, ce dîner était une occasion pour exprimer gratitude envers les habitants qui ont soutenu activement cette coalition pendant toute la campagne électorale. Le gouverneur de la province du Ouaddaï ainsi que les responsables de la coalition étaient également présents lors de cet événement mémorable.



Le directeur adjoint de campagne en chef a pris la parole pour exprimer sa reconnaissance envers le président de la République pour cette initiative particulière. Il a souligné l'engagement exceptionnel et le fort taux de participation des habitants du Ouaddaï lors des élections présidentielles. Ce niveau d'implication témoigne non seulement d'un intérêt profond pour l'avenir politique du pays mais aussi d'une volonté collective d'unir les forces afin d'œuvrer ensemble vers un Tchad plus fort et plus uni.



La ministre déléguée au ministère des Finances, originaire elle-même de cette région prospère a également tenu à remercier chaleureusement tous les résidents qui ont soutenu l'action gouvernementale dans leur région natale. Elle estime que leur fidélité et leur unité derrière le gouvernement permettront non seulement une meilleure gestion financière mais aussi une croissance économique durable au sein même du Ouaddaï.



Le chef provincial représentant fièrement les valeurs et objectifs communs aux membres fondateurs de cette coalition provinciale affirma que ce diner était avant tout un geste symbolique fort posé par le président lui-même vis-à-vis des citoyens engagés dans leur communauté respective. C'était une manière significative d'exprimer sa reconnaissance envers ceux qui se sont mobilisés jour après jour durant toute cette campagne intense.