Tchad : La Coordination des jeunes trouve les promesses du chef de l'État irréalisables

La Coordination nationale des jeunes pour la paix et le développement au Tchad s'est prononcée ce 30 décembre sur ce qu'elle qualifie de « promesses fallacieuses faites aux provinciaux, dans le cadre de la campagne électorale du candidat irremplaçable et irréprochable du parti au pouvoir ». Selon son coordonnateur national, Mahamat Oumar Ibrahim, « c'est le contexte d'insécurité, de conflits intercommunautaires, d'incertitude et de chômage de masse de la jeunesse, fer de lance de la société, qui nous oblige à prononcer sur ces sujets insolites de notre pays ».



Il estime que le parti MPS a mis en avant le contexte sanitaire pour réprimer toutes les formes de contestations du pouvoir. Par ailleurs, des images des rassemblements gigantesques forcés ont été diffusées, avec un bain de foule. Mahamat Oumar Ibrahim « dénonce le comportement dictatorial du gouvernement face au parti Les Transformateurs, mis sous une surveillance régulière et permanente des forces de l'ordre ». Mahamat Oumar Ibrahim dit assister impuissant aux violations des droits humains et à la chasse aux sorcières des hommes qui luttent contre les abus et l'injustice (Mahamat Nour Ahmed Ibedou et Baradine Berdeï).



La Coordination nationale des jeunes pour la paix et le développement au Tchad estime que les promesses faites par le chef de l'État lors de sa tournée provinciale sont irréalisables car « elles ne sont pas toutes inscrites dans le budget de l'État et même si c'est le cas, le budget 2021 ne couvrant pas le montant total des promesses faites aux populations des provinces ».



Mahamat Oumar Ibrahim demande « l'intégration des jeunes avant la fin de l'année 2020 comme promis ». Il relève par ailleurs que « le Tchad commence à ressembler à une jungle dans laquelle certains ont le droit de vie et de mort sur d'autres », prenant pour exemple les conflits intercommunautaires, les frustrations quotidiennes, l'injustice sociale et l'absence de vision politique. Il exhorte à combattre sans relâche ces maux. Le coordonnateur appelle les forces vives de la nation à « s'organiser et à combattre dans légalité et le droit, tous les agissements et toutes les actions qui vont à l'encontre de l'intérêt du peuple ».