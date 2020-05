Tchad : "La Covid-19 ne doit pas servir de prétexte pour noyer le processus électoral"

L'éventuel report d'élections fait débat au Tchad. Le 21 mai 2020, lors de la réunion du comité de gestion de crise sanitaire, le chef de l'État a évoqué la question des échéances électorales qui "méritent d'être adaptées au contexte de l'heure."



Quelques jours plus tôt, c'est le chef de file de l'opposition, Nialbé Félix, qui a évoqué un report des élections législatives et communales. Une déclaration qui a suscité la colère de partis politiques, notamment du parti "Un nouveau jour". Son secrétaire national, Dr. Nasra Djimasngar, a indiqué que l'opposition ne doit pas "offrir" ce report, et a déploré l'absence de consultation.



Le parti UNDR a pour sa part estimé que "la Covid-19 ne doit pas servir de prétexte pour noyer le processus électoral qui est seul à même de renouveler la confiance du peuple avec ses représentants."



Selon le parti, "les exemples des pays africains qui ont organisé les élections en cette période de la pandémie sont nombreux."



Le secrétaire national à la communication et aux nouvelles technologies de l'UNDR, Laring Baou, ajoute que "les rejets systématiques des élections législatives et communales depuis des années sont une honte et montrent clairement que non seulement le Président intégral chercher à garder la mainmise sur tous les rouages de la vie publique, mais n'accorde aucune importance à la volonté de changement de notre peuple."