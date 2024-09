Tchad : La Croix-Rouge apporte une assistance humanitaire aux victimes des inondations à Kournari

Les kits distribués comprenaient des bidons d'eau, des nattes, des bâches et des ustensiles de cuisine, destinés à soulager les souffrances des victimes.

Khalla Ahmat Senoussi, président de la Croix-Rouge du Tchad, a souligné leur engagement à rester présents dans les communautés et à soutenir le gouvernement dans le domaine humanitaire, tout en insistant sur l'importance de penser aux plus vulnérables.



Asseid Abdelkerim Barka, secrétaire général du département du Chari-Baguirmi, a remercié la Croix-Rouge pour son geste et a exhorté le comité de distribution à s'assurer que les kits atteignent les personnes concernées.



Les sinistrés de Kournari ont exprimé leur profonde gratitude envers la Croix-Rouge pour cette aide bienveillante, témoignant de l'impact positif de cette initiative.



L'intervention de la Croix-Rouge du Tchad en faveur des sinistrés de Kournari est une illustration parfaite de la mission humanitaire de cette organisation. En distribuant des articles de première nécessité, la Croix-Rouge a apporté un soutien immédiat et tangible aux personnes affectées par les inondations.



L’action de la Croix-Rouge du Tchad à Kournari est un exemple à suivre. Cependant, il est important de ne pas se limiter à l'urgence et de mettre en place des actions à plus long terme pour renforcer la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles.