Tchad : La Croix-Rouge du Tchad apporte des aides aux sinistrés des inondations à Ati

La Croix-Rouge du Tchad a procédé ce 17 septembre 2024, au lancement officiel de distribution de kits à Ati, chef-lieu de la province du Batha. Ces kits composés des nattes, des bâches, des savons, des pagnes, des seaux, des moustiquaires, des couvertures, des habits homme et femme, des kits cuisine et des bidons.



Ce don concerne 300 ménages touchées par les inondations causées par les pluies. La cérémonie de lancement est présidée par le gouverneur de la province du Batha. Dans son allocution, le président de La Croix-Rouge du Tchad, section provincial du Batha, Assileck Abdelkrim, a rappelé que ce don constitue une réponse à l’appel à la solidarité en faveur des personnes rendues vulnérables par les grandes pluies qui se sont abattues cette année.



Lançant officiellement la cérémonie de distribution des kits, le gouverneur de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a souligné que dès les premiers appels au secours, d'importantes mesures ont été prises par le président de la République, chef de l'Etat, Mahamat Idriss Deby Itno, afin de venir en aide aux populations les plus touchées par ces inondations.



C’est pourquoi il remercie La Croix-Rouge du Tchad qui traduit dans les faits l’appel à la solidarité communautaire lancé par le gouvernement. Enfin, le gouverneur exhorte La Croix-Rouge à faire une distribution sans frustration, et que ce don arrive aux vrais bénéficiaires qui sont les personnes sinistrées des récentes inondations.



Il a profité de cette occasion pour lancer une fois de plus un vibrant appel aux cadres ressortissants de la province, aux ONG nationales et internationales, aux projets et programmes, et à toutes les personnes physiques et morales pour apporter leurs contributions pour sauver des vies.