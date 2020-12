Tchad : La Croix-Rouge privilégie les transferts monétaires pour améliorer l'action humanitaire

Le président par intérim de la Croix-Rouge du Tchad, Khallah Ahmed Senoussi, relève que cet atelier permettra de mieux appréhender à différents niveaux les programmes de transferts monétaires, ses fondements, son importance, son cycle et ses étapes.



Il affirme que cet atelier de formation sera une occasion idoine pour que les participants s'approprient les rudiments de la promotion et de l'utilisation des PTM dans les autres secteurs et départements.



Au cours de cet atelier, des exposés pertinents seront présentés par d'éminents experts sur les aspects liés à cette innovation qui permet une gestion transparente des ressources mises à la disposition de la société et de la Croix-Rouge du Tchad, indique Khallah Ahmed Senoussi.



Le président par intérim de la Croix-Rouge du Tchad exhorte les participants à faire preuve d'assiduité afin de formuler des recommandations opérationnelles en vue de faire face à certaines difficultés sécuritaires lors des interventions "cash".



Le ciblage des bénéficiaires et la sélection des fournisseurs des denrées alimentaires de première nécessité sont également des aspects évoqués au cours de l'atelier.