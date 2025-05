Tchad : La Croix-Rouge reçue par l’Ambassadeur de France

Un moment de dialogue franc et constructif autour des défis humanitaires au Tchad et des opportunités de développement : urgence, catastrophes naturelles, sécurité alimentaire… Autant de terrains où la France et la Croix-Rouge agissent ensemble depuis de nombreuses années !



Au Tchad, la France, en partenariat avec la Croix-Rouge, soutient des actions de prévention des inondations à N’Djamena, l’assistance d’urgence aux réfugiés soudanais à l’Est, et la lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire auprès des populations les plus fragiles.