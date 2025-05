Tchad : La Déléguée Générale du Gouvernement sensibilise les responsables du 7ème arrondissement de N'Djaména sur la sécurité

Cette réunion constructive s'est déroulée en présence du maire de la commune du 7ème arrondissement, du commandant de la légion et de l'administrateur délégué. L'objectif principal était d'établir un dialogue direct avec les responsables locaux pour discuter des problématiques cruciales de la sécurité, des inondations récurrentes et de rechercher ensemble des solutions efficaces pour faire face à ces défis.





Le 7ème arrondissement, avec ses 24 quartiers officiellement reconnus et plus de 600 carrés, est l'une des plus vastes communes de N'Djaména, abritant une population estimée à plus de 350 000 habitants.





Au cours de cet échange interactif, plusieurs points essentiels ont été abordés, notamment la question de la sécurité urbaine, la gestion des risques d'inondations, ainsi que la recrudescence des incendies observée ces derniers temps dans divers arrondissements de la capitale. La Déléguée Générale a vivement encouragé les délégués et les chefs des carrés à s'impliquer davantage et à apporter leur contribution active pour atténuer ces problématiques.





Madame Amina Kodjiana a particulièrement insisté sur l'importance primordiale de la sécurité et sur la nécessité d'une coordination étroite entre les chefs des carrés, les délégués des quartiers et le maire du 7ème arrondissement. L'objectif est d'identifier conjointement les problèmes concrets de leur circonscription. Elle a également soulevé la question délicate de la délimitation des carrés, source fréquente de tensions, annonçant qu'une nouvelle carte de restructuration des carrés sera présentée aux délégués dans les prochains jours.





Très préoccupée par le bien-être de la population de N'Djaména en général et de celle du 7ème arrondissement en particulier, la Déléguée Générale du Gouvernement a souligné que la sécurité des citoyens est une priorité absolue pour les plus hautes autorités de l'État. Elle a rappelé que le Chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, préside personnellement des réunions mensuelles sur la sécurité avec l'ensemble des responsables des corps de sécurité.





Lors de cette rencontre, toutes les questions relevant de la sécurité, des inondations et de la présence de cabarets et de lieux de chicha perçus comme des facteurs d'insécurité ont été au centre des discussions. Les échanges entre la Déléguée Générale et les acteurs de la commune du 7ème arrondissement ont été ouverts, francs et sans tabous.





À l'issue de cette réunion productive, les délégués des quartiers et les chefs des carrés ont formulé des recommandations et des suggestions visant à améliorer le bien-être de la population du 7ème arrondissement. Parmi ces propositions figuraient notamment l'installation de lampadaires pour réduire l'insécurité nocturne et la réhabilitation des routes en prévision de la saison des pluies. La Déléguée Générale du gouvernement a pris note de ces préoccupations et a exhorté les responsables locaux à redoubler d'efforts pour obtenir des résultats concrets et tangibles.