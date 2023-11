Tchad: La Directrice Exécutive d’UNFPA attendue à l'hôpital de Moundou et au camp des réfugiés de Dosseye dans le Logone Oriental

Au Tchad, le ministre des Affaires Étrangères, des Tchadiens de l'Étranger et de la Coopération Internationale, Mahamat Saleh Annadif, a reçu en audience ce jeudi 2 novembre 2023 le Docteur Nathalie Kanem, Directrice Exécutive du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), en visite de travail au Tchad, a annoncé jeudi, le ministère des Affaires étrangères du Tchad.



« Lors de cette audience, la diplomate onusienne a eu l'occasion d'expliquer à l'Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif les raisons de sa mission au Tchad. Son programme comprend des visites de terrain à l'hôpital de Moundou dans le Logone Occidental ainsi qu'au camp des réfugiés de Dosseye dans le Logone Oriental. Ces visites permettront d'évaluer les besoins et les défis auxquels sont confrontées les populations locales », a indiqué le ministère.



« L'UNFPA est une institution onusienne qui joue un rôle actif au Tchad. Son engagement vise à soutenir les efforts du gouvernement tchadien dans le domaine de la santé reproductive, de la planification familiale et de la promotion des droits des femmes. Par sa présence et ses actions, l'UNFPA contribue à améliorer les conditions de vie des populations tchadiennes », a précisé la même source.



L’UNFPA est l’agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive. Sa mission est de créer un monde dans lequel chaque grossesse est désirée et chaque accouchement sans danger. Un monde dans lequel chaque jeune réalise pleinement son potentiel.