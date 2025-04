Tchad : La Fédération du scoutisme mobilisée pour la salubrité et l’assistance aux déplacés de Farcha

Dès 8 heures du matin, des dizaines de scouts et de bénévoles se sont mobilisés pour nettoyer les lieux et distribuer des vivres, du matériel d’hygiène et d’autres articles de première nécessité aux familles sinistrées. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie sur le site et à sensibiliser les populations à l’importance de l’hygiène pour prévenir les épidémies.



Le président de la Fédération Tchadienne du Scoutisme, Allahissem Nayam, a profité de l’occasion pour délivrer un message fort :



« À travers cette action, nous réaffirmons notre engagement envers la communauté. Le scoutisme tchadien reste fidèle à ses valeurs de solidarité, de citoyenneté et de service à autrui. Nous appelons l’ensemble des acteurs nationaux et internationaux à renforcer leur soutien aux populations déplacées. Ensemble, nous pouvons redonner espoir à ceux qui ont tout perdu. »



Cette action citoyenne symbolise un élan de solidarité nationale en réponse à une crise humanitaire grandissante. La Fédération Tchadienne du Scoutisme espère ainsi inspirer d’autres initiatives similaires à travers tout le pays.