Tchad : La Fondation ACRA milite pour la paix et le vivre ensemble dans le Ouaddaï

L'objectif principal de la campagne était de contribuer au renforcement de la paix et de la cohésion sociale au Tchad, notamment à Abéché, par la promotion de la diversité culturelle et du vivre ensemble. Accueillant le public, le directeur du centre culturel Alhadj Ahmat Pekos d'Abéché, Abdoulaye Brahim Zouni, a remercié la Fondation ACRA et ses partenaires d'avoir choisi la Résidence des Artistes pour abriter leurs activités culturelles.



Le représentant de la Fondation ACRA, Philemon Abouth, a exprimé sa gratitude envers les partenaires pour leur engagement indéfectible en faveur de la paix et de la cohésion sociale aux côtés du gouvernement. Il a également rappelé que la campagne a été lancée le 12 décembre 2023 au niveau national et dans les zones d'intervention de Bokoro, Moyen-chari, Kanem et Ouaddaï.



Selon lui, ceci est crucial dans le contexte actuel de transition de notre pays, où le Président et son gouvernement travaillent sans relâche pour la paix au Tchad. Philemon Abouth a également ajouté que les organisations de la société civile mènent la première phase de la campagne, qui vise à sensibiliser les écoles, les lieux de culte, les médias locaux, etc. Il a également souligné le rôle important du collectif d'artistes, à travers les danses, le théâtre et les chants, dans la promotion des changements de comportement et de mentalité dans la vie sociale. Présent à la cérémonie, le troisième adjoint au maire d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, a salué l'initiative de la Fondation ACRA qui, selon lui, s'inscrit dans la vision du gouvernement de faire de la paix une priorité.



Il a appelé la population à participer activement à cette campagne et à contribuer au développement du pays. Il est à noter que plusieurs musiciens se sont produits sur scène lors de la cérémonie pour diffuser le message de paix auprès du public.