Tchad : La Fondation Chamsal Houda fait un don de 1000 Moustiquaires à Abéché

Abdoulaye Abakar, porteur du message de la Fondation, a souligné l'importance de ce geste en rappelant que le paludisme reste une problématique de santé majeure. C'est dans cette optique que la Fondation Chamsal Houda a choisi de collaborer avec des associations et groupements pour apporter une assistance aux personnes défavorisées pendant cette période pluvieuse.



Les dirigeants des associations et groupements ont unanimement exprimé leur gratitude envers la Fondation Chamsal Houda pour cette action humanitaire. Ils ont également sollicité une amplification de ce type d'initiatives en faveur du bien-être de la population.



Cet acte généreux de la Fondation Chamsal Houda témoigne de son engagement à lutter contre les enjeux de santé publique tels que le paludisme et à contribuer au bien-être de la communauté locale.