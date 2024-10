Tchad : La Fondation Grand Cœur répond à l’appel à la solidarité nationale face aux inondations

En réponse à l’appel à la solidarité nationale lancé par le gouvernement, la Fondation Grand Cœur a fait don au Comité de prévention et de gestion des inondations. La remise a eu lieu au ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme.



Dans son discours, la Secrétaire Générale adjointe de la Fondation Grand Cœur, Khadjidja Lamana, a rappelé que la fondation a toujours soutenu ce type d’actions. Elle a souligné l’engagement continu de la Fondation à appuyer le gouvernement dans sa politique sociale. Elle a affirmé que la fondation ne pouvait pas rester à l’écart et a décidé de contribuer à cet effort à travers un don de 400 couvertures, 400 bâches et 200 nattes. Elle a exprimé l’espoir que cette contribution aidera le comité à apporter un soutien concret à la population touchée.



À cette occasion, elle a lancé un appel aux autres, y compris aux personnes de bonne volonté et aux ONG humanitaires, pour qu’ils apportent également leur soutien au comité sur le terrain. Elle a insisté sur l’importance de la solidarité et de la participation collective à l’action déjà initiée par le gouvernement.



Il est important de rappeler que l’ancienne Première Dame du Tchad, Hinda Deby Itno, a également exprimé sa solidarité avec les victimes des inondations sur Twitter le 11 octobre 2024.



Message de soutien



Dans son message, elle a déclaré : « Nos pensées et nos cœurs sont avec toutes les victimes des inondations. La Fondation Grand Cœur appuiera le comité national de prévention et de gestion des inondations pour réaffirmer notre engagement à accompagner les efforts de solidarité nationale. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. »