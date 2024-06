Tchad : La Fondation Maarif de Turquie célèbre la fin de l'année scolaire avec brio

Cette cérémonie solennelle a été l'occasion de mettre en lumière les réalisations exceptionnelles du complexe Tchado-Turc durant l'année scolaire écoulée. Les élèves ont brillé par leurs excellents résultats scolaires et leur participation active aux diverses activités culturelles et sportives organisées par l'établissement.



Dans son allocution, le Directeur Général Pays de la Fondation Maarif a souligné l'importance capitale de l'éducation pour le développement du Tchad. Il a réaffirmé l'engagement indéfectible de la Fondation à offrir une éducation de qualité aux enfants tchadiens, en leur inculquant les valeurs du savoir, du respect et de la citoyenneté.



Un des moments forts de la cérémonie a été la remise des diplômes aux élèves de la terminale, marquant ainsi la fin de leur parcours scolaire au sein du complexe Tchado-Turc. Des spectacles de danse et de musique ont également agrémenté la soirée, offrant aux participants un moment de divertissement et de partage.



La Fondation Maarif de Turquie, à travers son engagement et ses efforts soutenus, donne aux élèves du complexe Tchado-Turc les clés d'un avenir prometteur. Ces jeunes talents, dotés d'une solide formation et de valeurs morales exemplaires, contribueront sans aucun doute au développement et à la prospérité du Tchad.



Cette célébration de fin d'année scolaire a été une véritable réussite, témoignant de la qualité de l'enseignement dispensé au complexe Tchado-Turc et de l'engagement sans faille de la Fondation Maarif de Turquie en faveur de l'éducation au Tchad.