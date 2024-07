Tchad : La France "plus que jamais" aux côtés du Tchad pour "accompagner les grandes mutations" (Ambassadeur)

Le 14 juillet représente bien plus qu’une simple fête nationale. C’est un moment privilégié pour les Français de renouer avec leur histoire et les valeurs fondatrices de la République : « Liberté, Égalité, Fraternité ». L’ambassadeur Éric Gérard a souligné l’importance de ces valeurs universelles, portées par de nombreuses nations, qui prônent l’équilibre, la tolérance, la paix et l’espoir.



Pour Éric Gérard, cette célébration avait une dimension particulière, marquant sa première année en tant qu’Ambassadeur au Tchad. Il a partagé ses impressions sur cette première année, riche en rencontres et en découvertes des traditions et de la diversité du pays. « Un homme est la somme de ses actes, de ce qu’il fait, de ce qu’il peut faire. Rien d’autre », a-t-il rappelé en citant Malraux.



La cérémonie s’est déroulée à un moment crucial de l’histoire du Tchad, avec l’avènement de la Vème République et l’élection de son premier Président, Mahamat Idriss Deby Itno. L’ambassadeur a évoqué les ambitions du Président pour une République « forte et juste », soulignant les grands chantiers structurels et sectoriels en cours, notamment dans les domaines de l’eau, de l’énergie, de la santé, de l’éducation, et bien d’autres.



La France se tient aux côtés du Tchad dans ces transformations majeures, à travers un partenariat de longue durée en matière de coopération et de développement. De nombreuses actions structurantes sont menées par l’AFD, Expertise France, et le SCAC dans des domaines variés comme la santé, l’énergie, l’éducation, la culture, l’économie, la sécurité et la défense.



L’ambassadeur a salué l’action des acteurs humanitaires face à la crise des réfugiés soudanais à l’Est du pays, réaffirmant l’engagement de la France à maintenir son appui humanitaire. « Ce sont surtout des hommes et des femmes qui œuvrent au quotidien, au profit de nos amis tchadiens, avec cœur, professionnalisme et conviction », a-t-il souligné.



L’ambassadeur Éric Gérard a rappelé que 2024 est une année marquée par des événements importants en France, comme la 33e édition des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, où des athlètes tchadiens participeront. Il a également évoqué la commémoration des 80 ans des débarquements en Normandie et en Provence, rendant hommage aux militaires tchadiens qui ont contribué à la libération de la France.



Enfin, l’ambassadeur a exprimé sa gratitude envers les Français résidant au Tchad, soulignant leur engagement et leur contribution au renforcement des liens entre les deux pays. Il a également remercié son épouse, les agents de l’ambassade et de la résidence, les sponsors et partenaires, ainsi que l’équipe France pour leur dévouement.



La soirée s’est conclue par un vibrant appel à célébrer l’amitié franco-tchadienne et à continuer de bâtir ensemble un avenir prospère et harmonieux.