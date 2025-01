Tchad : La Génération Consciente du Guéra célèbre la naissance des triplés de Tchalo-Zoudou

Une belle initiative de solidarité a eu lieu dans le village de Tchalo-zoudou, situé dans la sous-préfecture de Bang-bang, département d'Abtouyour. La Génération Consciente du Guéra a apporté son soutien à la famille de Souleymane Goudja, surnommé Souleymane Gotcho, et à son épouse Mariam Chein, à l'occasion de la naissance de leurs triplés.





Cette action s'inscrit dans le cadre des activités de l'association, qui œuvre dans les domaines sanitaire, éducatif, environnemental et social au sein de la province du Guéra.





Lors de la cérémonie, Souleymane Goudja a exprimé sa profonde gratitude envers l'association pour ce geste généreux. Alkhali Mht, représentant du chef de village, a également félicité tous ceux qui ont soutenu les nouveau-nés.





Le coordonnateur de la Génération Consciente du Guéra, Abdramane Ali, a souligné l'importance des actions sociales menées par l'association dans la région. Il a également remercié le coordonnateur de l'ONG Moustagbal, Abdoulaye Baine, ainsi que le Maire de la commune urbaine de Mongo, Abdoulmalik Abdramane Béchir, pour leur soutien logistique en matière de transport.





La cérémonie s'est clôturée par la remise de dons matériels à la famille et une séance photo commémorative, symbolisant ce moment de partage et de solidarité communautaire.