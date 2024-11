Tchad : La Génération Consciente du Guéra sensibilise à la scolarisation des enfants et à la cohésion sociale à Mongo

L'association "La Génération Consciente du Guéra" a organisé ce jour une séance de sensibilisation dans le village de Doungoulou, situé à 5 km de Mongo, afin de promouvoir la scolarisation des enfants et de renforcer la cohésion sociale au sein de la communauté.





Cette initiative, présidée par Monsieur MHT Ardeb, représentant du Maire de la commune de Mongo et délégué des chefs de quartiers, a rassemblé les habitants de Doungoulou ainsi que des chefs de villages environnants. Les échanges ont été riches et ont porté sur des sujets cruciaux pour le développement de la région : l'importance de l'éducation pour l'avenir des enfants, les moyens de favoriser le dialogue intercommunautaire et de prévenir les conflits.







Les intervenants ont souligné l'importance de l'éducation comme levier de développement. Une population éduquée est plus à même de contribuer au progrès de sa communauté et de son pays. En encourageant la scolarisation des enfants, l'association "La Génération Consciente du Guéra" vise à leur offrir les outils nécessaires pour s'épanouir et réaliser leurs ambitions.







Par ailleurs, la promotion de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés a été au cœur des discussions. Les participants ont convenu de l'importance du dialogue, du respect mutuel et de la tolérance pour vivre ensemble en harmonie.







L'association "La Génération Consciente du Guéra" ne se contente pas de sensibiliser, elle agit concrètement sur le terrain. En organisant régulièrement des activités de sensibilisation, en soutenant les initiatives locales et en créant des espaces de dialogue, elle contribue à améliorer les conditions de vie des populations du Guéra.







Si les initiatives de l'association sont louables, de nombreux défis subsistent. La scolarisation des filles, le manque d'infrastructures scolaires dans certaines zones, les conflits intercommunautaires sont autant d'obstacles à surmonter.







L'association "La Génération Consciente du Guéra" a réaffirmé son engagement à poursuivre ses actions en faveur du développement de la région. Elle compte multiplier les initiatives de ce type pour toucher un plus grand nombre de personnes et créer un véritable élan de solidarité.