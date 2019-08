Tchad : "La Ilaha Illa Allah", manifestation autour du Palais Royal d'Abéché (vidéo)

Une centaine de manifestants maintenaient toujours leur mobilisation ce jeudi en fin de journée, en formant un bouclier aux abords du Palais Royal du Sultanat du Dar Ouaddaï à Abéché, afin d'empêcher les forces de sécurité de vider les lieux de ses occupants.



Des femmes se disent "prêtes à mourrir" pour empêcher le délogement de la famille Royale et scandent "La Ilaha Illa Allah, Mohammad Rassoul Allah", sous une pluie qui s'est abattue vers 16 heures.



Les forces de sécurité ont brièvement tenté de s'emparer des lieux vers 16h30, en vain.



Des civils du quartier et de la localité se sont mobilisés, tandis que des commerçants ont fermé leurs boutiques pour "épauler" la famille Royale.



Trois véhicules des forces de l'ordre sont déployés avec une vingtaine d'hommes (gendarmerie, GNNT et police) qui attendent dans le calme.