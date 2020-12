Tchad : La LTCC présente son plan triennal 2021-2023 au ministre de la Santé publique

La Ligue Tchadienne de Lutte Contre le Cancer (LTCC) a présenté mercredi dernier au ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, son plan triennal 2021-2023. A cette occasion, le président de cette Ligue, le Dr Manikassé Palouma a fait un exposé sur les objectifs assignés à son organisation, les activités réalisées et les perspectives pour 2021-2023.



La LTCC compte obtenir l’adhésion des décideurs et des acteurs de tous les niveaux pour lutter contre le cancer. Il ressort qu’elle éprouve des difficultés pour mener à bien ses activités, notamment celles liées à la sensibilisation, le dépistage et la prise en charge. Le budget élaboré, qui s’élève à plus de quatre milliards de FCFA, nécessite l’appui de toutes les bonnes volontés pour réaliser les actions qui y sont prévues, a expliqué le président de la Ligue.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a relevé que le cancer est un ennemi de taille, mais méconnu du grand public. Le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a rassuré ses interlocuteurs du soutien de son département, selon ses possibilités, pour aider l’organisation dans ce combat et dans la mobilisation des partenaires, afin de mener des actions fortes contre cette maladie. Le ministre a déclaré que la prise en charge doit être l’activité phare de la Ligue, pour atténuer le poids et soulager la souffrance des malades du cancer. Il a émis le souhait que 2021 soit une année porteuse d’espoir pour les malades du cancer, et à la Ligue pour l’atteinte des objectifs escomptés.