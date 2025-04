Tchad : La Mairie d'Abéché renforce la gestion des bornes-fontaines pour améliorer l'accès à l'eau potable

Désormais, les règles de conduite et la politique de gestion des bornes-fontaines devront scrupuleusement respecter les conditions établies conjointement par la Société Tchadienne des Eaux (STE) et la commune d'Abéché, afin d'assurer une gestion optimale de la ressource en eau.





À cet effet, il a été rappelé que chaque gérant officiel de borne-fontaine est personnellement responsable de la gestion de l'eau, de l'accueil et de l'organisation des usagers. De plus, un rôle crucial de sensibilisation à l'hygiène et aux bonnes pratiques leur incombe, car au-delà de la simple distribution d'eau, le fontainier doit également assurer une mission d'éducation auprès des usagers, qui constituent la raison d'être même de l'existence des bornes-fontaines.





Monsieur MAHAMAT AL-BACHIR MAHAMAT ALI MAAROUF, en présence du chef du centre de la STE, Monsieur ABDELKERIM BICHARA ABDERAMAN HAGGAR, a souligné que l'engagement actuel des autorités communales est motivé par les difficultés rencontrées par la population en raison d'une gestion parfois défaillante des bornes-fontaines. Cette situation est l'une des causes de la pénurie d'eau qui affecte cruellement de nombreux habitants d'Abéché et qui reste une préoccupation majeure pour la communauté.





L'adjoint au Maire a également évoqué l'impatience des Abéchois face au délai d'achèvement des travaux du projet Biteha II, tout en reconnaissant les efforts soutenus et la détermination inébranlable du gouvernement pour faire avancer ce projet crucial.