Tchad : La Maison Notre-Dame de la Paix de Moundou, 40 ans au service des handicapés

La Maison Notre-Dame de la Paix de Moundou -communément appelé le centre des handicapés- a 40 ans d'existence. La célébration de cet anniversaire a lieu le 17 décembre 2019 dans les locaux du centre. Elle a été présidée par le secrétaire général du département de Lac-Wey, Djasnan Diondi. Les manifestions se déroulent du 17 au 22 décembre 2019 avec plusieurs activités culturelles au menu.



La cérémonie a vu la présence de bénéficiaires, partenaires, formateurs et d'invités de marque. Les participants vont, durant quatre jours, participer à une conférence-débat et des jeux concours. Les bienfaits de la Maison Notre-Dame de la Paix sont visibles, a relevé le président du comité d'organisation, Laurent Alladjaba.



Le directeur de la Maison Notre-Dame de Paix, Frère Antoine Mambé, a saisi cette occasion pour dresser brièvement le bilan des 40 ans d'existence de son organisation. Depuis le 1er mai 1979 à nos jours, le centre a pu examiner et traiter 38.215 enfants et adultes portant un handicap physique, dont 4292 ayant bénéficié d'une intervention churigicale. 12.373 orthèses et prothèses, 7577 cannes anglaises et béquilles, ansi que 807 tricycles ont été fabriquées et distribuées aux patients.



Le secrétaire général du département de Lac-Wey, Djasnan Diondi, a souligné que malgré les conditions dans lesquelles cette association est née, elle a rendu un grand service aux victimes d'handicaps qui viennent de tous les coins du Tchad et même des pays voisins.



La Maison Notre-Dame de Paix a été créée le 1er mai 1979 par le Père Michel Gimbaud et la soeur Marie Ange. Il exerçaient alors dans la paroisse catholique de Bénoye, dans le département de Ngorkosso, province du Logone Occidental.



La Maison fonctionne aujourd'hui avec une direction, une infirmerie, un centre de rééducation fonctionnelle, une unité de fabrique des appareils, une unité de fabrication des tricycles et cannes anglaises, et une unité de menuiserie pour la fabrication des béquilles.



Le centre des handicapés de Moundou demeure le seul lieu pour tout le Tchad où se pratiquent des interventions chirurgicales à moindre coût.