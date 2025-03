Tchad : La Ministre de l'Action Sociale entame une mission de solidarité dans la province du Lac

Objectif de la Mission

Mme Batouma Affono Tchari , Députée de la Province du Lac

, Députée de la Province du Lac M. Kaoudé Israël , Directeur Général de l'Action Sociale et de la Solidarité

, Directeur Général de l'Action Sociale et de la Solidarité M. Idriss Mahamat Ali Abdallah Nassour, Secrétaire Permanent de la Commission Nationale d'Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés

La Ministre de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, Mme Zara Mahamat Issa, est arrivée ce matin à Bol pour une mission auprès des populations de Baga-Sola. À son arrivée, elle a été accueillie par le Délégué du Gouvernement auprès de la province du Lac, M. Saleh Haggar Tidjani, ainsi que par plusieurs autres autorités locales.Cette mission vise à apporter assistance et soutien aux populations de Baga-Sola, qui font face à des défis importants. La délégation conduite par la Ministre s'est immédiatement rendue dans la localité, où elle a été reçue par le Maire de Baga-Sola ainsi que par les autorités militaires locales.L’équipe de la mission est composée de plusieurs figures clés :Cette représentation diversifiée souligne l'importance de la mission et la coordination entre différents acteurs pour répondre aux besoins de la population.Au cours de sa visite, Mme Zara Mahamat Issa a eu l'occasion de présenter ses civilités aux différentes autorités de Baga-Sola, renforçant ainsi les liens et la coopération entre les institutions gouvernementales et les communautés locales.Cette mission de solidarité s'inscrit dans un cadre plus large d’engagement du gouvernement tchadien en faveur des populations vulnérables, visant à améliorer les conditions de vie et à répondre aux besoins urgents des communautés, en particulier dans des zones touchées par des crises. Les actions entreprises durant cette mission seront cruciales pour restaurer l'espoir et la dignité des habitants de Baga-Sola.