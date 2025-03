Tchad : La Police Nationale met fin à un vol de véhicule à Darsalam

La Police Nationale a réalisé une opération fructueuse le 10 mars 2025 à Darsalam, aboutissant à la récupération d'un véhicule volé et à l'arrestation du présumé voleur. Cette action, qui témoigne de l'efficacité des forces de l'ordre, a permis de rendre justice à la victime et de renforcer le sentiment de sécurité au sein de la population.





Le déroulement des faits





Le véhicule, une Toyota Corolla grise immatriculée 18V4258E, appartenant à M. Chérif Youssouf Souleyman, avait été volé le 1ᵉʳ mars 2025 aux environs de 20 heures. Grâce à une enquête minutieuse, la Police Nationale a pu localiser le véhicule devant une mosquée du quartier Darsalam/CSP14. Le présumé voleur, présent sur les lieux, a été interpellé sans incident.





Une opération saluée par la population





La rapidité et l'efficacité de cette opération ont été saluées par les habitants de Darsalam, qui se sont sentis rassurés par la présence et l'action de la Police Nationale. La victime, M. Chérif Youssouf Souleyman, a exprimé sa gratitude envers les forces de l'ordre pour leur professionnalisme et leur engagement.





L'enquête se poursuit





Le présumé voleur a été placé en garde à vue et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du vol et identifier d'éventuels complices. La Police Nationale a réaffirmé sa détermination à lutter contre la criminalité et à garantir la sécurité des citoyens.





Appel à la vigilance





La Police Nationale appelle la population à la vigilance et à signaler tout comportement suspect. Elle rappelle également l'importance de prendre des mesures de sécurité pour protéger ses biens, notamment en stationnant les véhicules dans des endroits éclairés et sécurisés.