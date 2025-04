Tchad : La Police nationale renforce le contrôle de la présence de ses agents

Dans un message officiel daté du 24 avril 2025, le Directeur Général de la Police Nationale, TOUGOUD DIGO MAÏDE, Contrôleur Général de Police de 3ᵉ Grade, a instruit l’ensemble des directeurs techniques, des commandants des unités spécialisées, ainsi que les délégués provinciaux de la Police nationale à travers le pays de dresser quotidiennement la liste des fonctionnaires de police absents de leurs services respectifs.



Cette mesure s'inscrit dans une volonté de renforcer la discipline et le contrôle de la présence des agents au sein des différentes structures de la Police nationale. Les responsables concernés devront également rendre compte de manière impérative toutes les deux semaines.



Selon le message, l'objectif de cette initiative est de permettre la prise rapide de mesures administratives appropriées contre les fonctionnaires défaillants.



Le Directeur Général insiste sur la nécessité d'une stricte exécution de cette instruction afin de garantir une meilleure efficacité au sein des services de police et d'assurer un fonctionnement optimal des unités sur l’ensemble du territoire.



Par cette décision, la Direction Générale de la Police Nationale réaffirme son engagement à promouvoir la rigueur, l’assiduité et la responsabilité au sein des forces de sécurité intérieure.