Tchad : La SGA du PSF, Fatimé Adoum, Exige la Libération Immédiate de Gam Robert, SG du PSF

Déclarations de Fatimé Adoum

Fatimé Adoum a insisté sur plusieurs points clés :

Détermination des Militants : Les actions du gouvernement ne dissuaderont pas les militants du PSF, qui restent engagés à défendre leurs droits et à s'opposer à l'oppression.

Appel au Gouvernement : Elle a fermement interpellé le gouvernement tchadien, notamment le Président Mahamat Idriss Déby, sur la nécessité de mettre fin à ce qu'elle qualifie de "méthodes d'enlèvement dignes d'un régime tyrannique".



Disparition de Gam Robert

Le même jour, le PSF a annoncé la disparition de son Secrétaire Général. Selon un communiqué publié par le bureau du PSF en France :



Circonstances de la Disparition : Gam Robert a été porté disparu après une visite politique des membres du parti à leur siège.

Historique de Harcèlement : Il a été victime de harcèlements et d’intimidations depuis l’assassinat de l’ancien président Yaya Dillo Djerou par le pouvoir tchadien. Le communiqué suggère que sa disparition pourrait être liée à des tentatives visant à porter atteinte à son intégrité physique.



Appel à la Communauté Internationale

Le PSF appelle la communauté nationale et internationale à prendre acte de cette situation alarmante, qui menace la stabilité et la sécurité dans le pays.