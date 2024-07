Tchad : La Secrétaire d'État Haoua Abdelkrim Ahmadaye participe au Morocco Today Forum à Dakhla

Mme Haoua Abdelkrim Ahmadaye, Secrétaire d'État tchadienne aux Infrastructures et chargée de l'entretien routier, a participé à ce forum aux côtés d'autres représentants du Tchad. Lors de la session d'ouverture, elle a prononcé un discours mettant en avant l'importance de l'Initiative Atlantique, une initiative royale marocaine visant à promouvoir l'intégration et la prospérité du continent africain.



L'Initiative Atlantique, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, vise à renforcer la coopération entre les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre dans plusieurs domaines clés, notamment le développement des infrastructures.



La participation du Tchad à ce forum témoigne de l'engagement du pays à soutenir l'Initiative Atlantique et à renforcer sa coopération avec les autres pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Tchad est un pays enclavé qui peut bénéficier grandement de l'amélioration des infrastructures de transport dans la région. Le pays est également riche en ressources naturelles, telles que le pétrole et le bétail, qui pourraient être mieux valorisées grâce à une coopération accrue avec les pays voisins.



Le Morocco Today Forum est une plateforme de dialogue et d'échange qui réunit chaque année des acteurs publics et privés du Maroc et d'Afrique pour discuter des enjeux du développement du continent. Cette année, le forum se concentre sur les opportunités offertes par l'Initiative Atlantique pour l'intégration régionale et la prospérité partagée.



La participation du Tchad au Morocco Today Forum est une occasion importante pour le pays de renforcer ses liens avec le Maroc et les autres pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le forum est également une plateforme précieuse pour échanger des idées et des expériences sur les meilleures pratiques en matière de développement durable et de coopération régionale.