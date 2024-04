Tchad : La Voix de la Femme lance sa campagne de sensibilisation pour les élections

La secrétaire générale de l'ONG, Madame Fatime Amssissane Lamana, a souligné l'importance de ce projet pour le leadership politique des femmes et leur implication dans les instances décisionnelles. Elle a rappelé que le projet avait débuté en avril 2021 avec pour but de rassembler tous les Tchadiens autour d'une table pour consolider la paix et mobiliser toutes les énergies autour des problèmes de développement, et ce, en vue de la stabilisation et de la garantie d'un Tchad prospère, dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle prévue pour le 6 mai.



Madame Lamana a ajouté que cette campagne de sensibilisation est essentielle à cette élection présidentielle. Elle vise à informer et éduquer toutes les femmes tchadiennes pour une prise de conscience en vue d'une organisation transparente, inclusive, apaisée et participative des élections. Organisée par La Voix de la Femme, cette campagne permettra de diffuser une information objective, neutre et équilibrée sur ce que les femmes doivent savoir avant de voter.



Les activités incluront le soutien des femmes et de leurs organisations à travers le pays par le développement d'outils de communication pour stimuler leur participation à différents niveaux dans la course électorale. Il s'agira également de fournir des informations sur le processus électoral en cours, telles que la vérification de l'inscription sur les listes électorales, le retrait des cartes d'électeur, les modalités de vote, et la participation comme membre de bureau de vote.



L'ONG La Voix de la Femme prévoit d'organiser cette campagne dans les 23 provinces par le biais des médias et des campagnes de terrain sur deux semaines, pour maximiser l'adhésion des femmes aux activités du processus électoral. Ceci est crucial car, parmi les 8 237 768 électeurs, 48,67% sont des femmes. Il est donc essentiel que ces informations leur soient fournies de manière adéquate et opportune pour qu'elles comprennent les enjeux de l'élection à laquelle elles sont invitées à participer.



La coordinatrice, Madame Amina Tidjani, a ajouté que malgré les troubles causés par les rebelles et la disparition du maréchal pour sauver les institutions républicaines, des démarches de réconciliation ont mené à l'adoption d'une nouvelle constitution le 28 décembre 2023, inaugurant la 5ème République.



Elle a conclu en soulignant l'importance d'encourager la participation massive des femmes à tous les niveaux du scrutin à venir, soulignant que la sensibilisation de proximité auprès de la population féminine est cruciale pour une participation effective au scrutin du 6 mai 2024 sur l'ensemble du territoire national tchadien.