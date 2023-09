Tchad : "La bonne dette, c’est celle qui permet de faire des progrès et qui est moins cher" (ministre Finances)

Le 22 septembre 2023, le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Nguilin, a plaidé en faveur du projet de loi visant à ratifier les accords de prêt conclus entre le Tchad et les Émirats arabes unis lors d'une session au Conseil national de transition.



Face aux représentants du peuple, Tahir Hamid Nguilin a mis en lumière les efforts du Tchad pour réduire sa dette d'année en année : « Chaque année, notre dette diminue. Depuis quatre ans, notre niveau d'endettement connaît une baisse constante. En 2023, notre endettement est inférieur à celui de 2022, et en 2022, nous étions moins endettés qu'en 2021. (...) C'est assez rare, je ne connais pas beaucoup de pays qui connaissent une telle situation, où la dette diminue sur une période de quatre ans. (...) »



Il a également ajouté : « Nous utilisons une partie de nos recettes internes pour rembourser nos dettes. (...) Bien sûr, il est nécessaire de rembourser tout en contractant de nouvelles dettes, car c'est le fonctionnement habituel des pays. Une dette efficace est celle qui favorise le développement et qui est moins coûteuse ».