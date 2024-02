TCHAD Tchad : La cherté de vie fait objet d'une session ordinaire du CESCE

Par Zara Dekoro Yacoub - 5 Février 2024



La question de la cherté de vie au Tchad est un sujet préoccupant qui fait l'objet d'une session ordinaire du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental (CESCE). Cette première session annuelle se déroule du 5 au 19 février au Palais des Arts et de la Culture.

Face à la situation de paupérisation généralisée que traversent actuellement les ménages tchadiens, en particulier les plus vulnérables, le CESCE a choisi comme thème principal de cette session : "la Cherté De Vie Au Tchad: Analyse Diagnostique Et Mesure D'atténuation Pour La Population". Les conseillers de la République ont pour objectif d'établir un diagnostic approfondi des causes de ce phénomène socio-économique qui impacte négativement les conditions de vie des ménages tchadiens en général et plus particulièrement celles des couches vulnérables.



Le président du CESCE, Abdelkerim Ahmadaye Bakhit, souligne que ce phénomène a un impact négatif sur le panier de la ménagère dont la structure est dominée par les produits alimentaires. Malgré les potentialités agricoles, minières et énergétiques dont dispose le Tchad pour satisfaire les besoins de sa population, ainsi que les programmes et projets mis en place pour assurer une production suffisante et une répartition équitable sur l'ensemble du territoire et entre les différentes couches sociales, il est essentiel d'analyser en profondeur ces problèmes afin d'y apporter des solutions adéquates.



Le président rappelle également que lors des sessions précédentes, ils ont déjà débattu des questions relatives à la crise alimentaire au Tchad, en faisant notamment un bilan et une analyse des politiques, programmes et projets de développement rural. Ils ont également abordé le développement et la modernisation du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique, en tenant compte de ses enjeux, défis et perspectives.



Cette nouvelle session ordinaire vient donc renforcer notre engagement à trouver des solutions concrètes aux problèmes socio-économiques auxquels notre pays fait face. En analysant en profondeur la question de la cherté de la vie au Tchad, nous cherchons à établir un plan d'action concret pour atténuer ces effets négatifs sur l'ensemble de la population tchadienne.





