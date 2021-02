Tchad : La communauté Donza se mobilise pour le déplacement du président à Faya Largeau

Dans le but de réserver un accueil chaleureux au président Idriss Déby Itno à Faya Largeau, la communauté Donza s’est retrouvée ce 4 février au domicile du colonel Hissein Allafouza Togou. Il est ainsi question de préparer l’arrivée annoncée du chef de l’Etat cette semaine à Faya Largeau. A l’initiative du colonel Hissein Allafouza Togou, cette rencontre a rassemblé une centaine de personnes pour préparer l’accueil au chef de l’Etat et pour mettre sur pied un comité d’organisation à N’Djamena et Faya. Ainsi donc toutes les parties prenantes travaillent d’arrache-pied pour la réussite de ce grand événement.



Le représentant de la communauté de Donza, Brahim Issa Galmaye, a exprimé toute sa reconnaissance au colonel Hissein Allafouza Togou qui a pris cette initiative de rassemblement, en dépensant ses propres moyens. Par ailleurs, il a demandé à sa communauté de cotiser de l’argent et de mobiliser des véhicules pour que l’accueil au président Idriss Deby Itno soit une grande réussite pour la province du Borkou. Des banderoles ont été prévues et des autocollants seront posés les véhicules.



La communauté Donza de Ndjamena entend faire le déplacement en mobilisant des véhicules. Pour sa part, le porte-parole de la communauté Donza, Idriss Wardougou Allanga salue l’initiative du colonel Hissein Allafouza Togou de mobiliser toute sa communauté. Il recommande à la population Donza de se mobiliser massivement à l’aéroport pour donner un cachet particulier à l’accueil au président Idriss Deby Itno. Une centaine de personnes présentes sur place a commencé à donner son apport financier devant servir aux préparatifs de l’arrivée du président Idriss Deby Itno.