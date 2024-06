Tchad : La communauté de Korbol commémore la nomination du ministre Abakar Djarma Aumi

Cette cérémonie vise à remercier le président de la République, Mahamat Idriss Déby, et le Premier ministre, chef du gouvernement, pour leur confiance placée en la personne de M. Abakar Djarma Aumi. La communauté de Korbol apporte son soutien indéfectible au président de la République.



Le président du comité d'organisation de la cérémonie du département de Korbol, Adoum Kassilimka, dans son mot de remerciement, a souligné que le département de Korbol apporte son soutien indéfectible et sans réserve au président de la République et au gouvernement de la 5ème République.



Il exhorte le ministre à prendre ses responsabilités et à faire en sorte que ce ministère émerge afin d'obtenir des résultats positifs. Il rappelle que le ministre n'est pas un étranger dans ce ministère, ayant déjà occupé des hautes fonctions en son sein. Il souhaite bon vent au ministre et que Dieu le guide dans sa mission de servir la jeunesse.



Sa Majesté de Korbol, Ouagal Babol, dans son allocution, a remercié le président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby, pour sa confiance placée en la personne de M. Abakar Djarma Aumi dans ce ministère de la Jeunesse et des Sports.



Il souligne également qu'avec la nomination de M. Abakar Djarma Aumi, le président de la République vient une fois de plus de réconforter et d'honorer tout le département de Korbol. Il réitère que cette nomination témoigne de la marque de confiance du chef de l'État envers M. Abakar Djarma Aumi.