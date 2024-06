Tchad : La communauté zakhawa promeut la culture de la paix à Abéché lors d'une soirée

Cet événement riche en couleurs à vue la participation du délégué provincial de la jeunesse du Ouaddaï Ousmane Hamdan Azib,nt et plusieurs autres représentants des associations sœurs ainsi qu'un grand nombre des ressortissants du zakhawa vivant à Abéché.



Le président du comité d'organisation Ismael Mahmout moussa a tout d'souhaité la bienvenue à l'assistance pour avoir rehaussée de sa présence la cérémonie. Pour sa part, président de l'union Nassour Mamaden a indiqué que l'organisation de cette cérémonie permet de faire un bilan global de toutes les activités réalisées depuis la création de UEZRA notamment: le don de sang, l'organisation de plusieurs activités de salubrité au centre hospitalier et universitaire d'Abéché et bien d'autres activités à caractère social avant de préciser que cette association est apolitique est intervient dans les domaines sociaux et promouvoir la culture de la paix en milieu universitaire.



Dr Abdelkerim Haroun président d’honneur de l'union a fait une brève présentation de la situation géographique du département du Dar zakhawa, qui selon lui,cette localité est située dans la province de l'Ennedi et regorge une immense potentialité en matière d'agriculture et élevages qui alimente plusieurs provinces du pays. Dans le dar tama vivent de nombreuses communautés, le Tama, le Masalit, le mimi et le sarra.



Officiant la cérémonie, le Maire 3e adjoint au Maire de la ville d'Abéché Daoud Doungous Taguilo représentant le gouverneur a tout d'abord féliciter les membres de l'association, avant de les exhorter d'étudier dans un climat de brassage et de l'unité entre les différentes communautés vivant dans le Ouaddaï afin de pouvoir la paix et le vivre ensemble cage d'un développement durable. Il faut noter que la cérémonie a été agrémenté par des danses folkloriques et de présentation des objets traditionnels de la communauté zakhawa.