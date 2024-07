Tchad : La commune de Bébédjia fixe son budget primitif à 1,97 milliards FCFA pour 2024

Le Maire de la ville de Bébédjia, Mbaigolbe Naimian, a demandé au conseil communal d'accompagner les commissions spécialisées afin d'accélérer l'adoption du budget pour sa mise en œuvre.



Clôturant les travaux, le Secrétaire Général du département, Sougui Daoussa Dicko, représentant le préfet de la Nya, a invité l'exécutif à respecter les lignes du budget. Sougui Daoussa Dicko a exprimé son engagement à donner acte à ce travail, qu'il a suivi de bout en bout.



Cette session a été rendue possible grâce à l'appui technique du projet "La Citoyenne Active et Gouvernance Ouverte au Tchad" et au soutien financier de l'ONG Oxfam.