Tchad : La construction en perspective d'un pont de l’amitié dans la zone de Farcha reliant le Tchad au Cameroun

Le Ministre Aziz Mahamat Saleh a échangé ce lundi 9 septembre avec le Directeur régional de la Banque Mondiale. La rencontre souligne l'importance d'un partenariat public-privé pour accélérer le développement des infrastructures au Tchad.



Le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien Routier, Aziz Mahamat Saleh, a rencontré aujourd'hui Franz Dress Gross, Directeur régional en charge des infrastructures pour l'Afrique centrale et occidentale à la Banque Mondiale. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'un séjour de travail à N'Djamena.



Objectifs de la rencontre

Accompagné des cadres de la représentation de la Banque Mondiale, le Ministre et le directeur ont passé en revue plusieurs projets clés, notamment :

Projet d'amélioration du Corridor Douala-N'Djamena (PCDN)

Projet de Mobilité et de Connectivité Rurale (PMCR)

Financement de la Route Transsaharienne, section Liwa - Rig Rig, dont le dossier sera présenté au conseil d'administration de la Banque Mondiale.



Projets en cours

Concernant le PMCR, la construction d'un pont sur le fleuve Mandoul à Bedayah, reliant Moïssala, a été discutée. L’équipe de la Banque Mondiale a recommandé de commencer les travaux dès que possible, avec un objectif d'achèvement avant la fin du programme triennal de la Banque, prévue pour juin 2025.



Annonces du Ministre

Satisfait des discussions, le Ministre Aziz Mahamat Saleh a annoncé la tenue du 1er Forum sur les Infrastructures à N'Djamena en novembre 2024. Cet événement réunira les acteurs et partenaires pour faire le point sur les enjeux des infrastructures et explorer les perspectives d'avenir.



Le Ministre a également évoqué un projet significatif : la construction d'un pont de l’amitié dans la zone de Farcha, reliant le Tchad au Cameroun. Ce projet vise à améliorer le désenclavement du pays et à renforcer les liens régionaux.